В ВСУ заявили, что у Украины есть механизмы противодействия ракетному комплексу РФ Бал 20 июня, 10:58 Российский мобильный ракетный комплекс Бал с противокорабельной ракетой Х-35 (Фото:Минобороны РФ)

У Украины уже есть механизмы противодействия ракетному комплексу Бал, который РФ разместила в Брянской области недалеко от украинской границы.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Если враг использует Бал, это говорит о том, что у россиян есть определенный дефицит ракет Калибр, ракет Х-101/Х-155, Искандер, Кинжал. Враг будет использовать имеющиеся комплексы и ракеты к ним напрямую», — рассказал он.

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Игнат добавил, что ракетный комплекс Бал пока не применялся, но у военного руководства Украины уже есть определенные механизмы противодействия новой российской угрозе.

Представитель Воздушных сил ВСУ добавил, что оккупанты также проводят активную воздушную разведку по всей линии фронта, очень много беспилотников следят за передвижением украинских войск.

Ранее Генеральный ВСУ штаб предупреждал об угрозе применения оккупантами ракет Х35/Х35У против семи регионов Украины. Россияне перетащили в Брянскую область береговые ракетные комплексы Бал.

Бал — российский береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. Его приняли на вооружение в 2008 году. Предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты береговых объектов и инфраструктуры побережья. Дальность поражения — 120 км с ракетой Х-35, с Х-35У — от 260 до 500 км. Интервал пуска ракет в залпе — чуть более 3 секунд.