Ракетный катер ВМС и корабль королевского флота Британии провели учения в Черном море Вчера, 09:58 905 Цей матеріал також доступний українською ВСУ Маневры отработали по стандартам НАТО ВСУ

Ракетный катер Прилуки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и корабль Echo Королевского военно-морского флота Великобритании провели ряд тренировок в акватории Черного моря.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию и учения по противовоздушной обороне.

В тренировках был задействован морской многоцелевой вертолет Ми-14.

Учения в Черном море Ракетный катер Прилуки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и корабль Echo Королевского военно-морского флота Великобритании провели ряд тренировок в акватории Черного моря

Напомним, корабль королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) зашел в порт Одессы 6 мая. Корабль находится в составе британских ВМС с 2003 года и в декабре 2018 года уже посещал Одесский порт в рамках миссии НАТО по обеспечению свободы судоходства в Черном море.