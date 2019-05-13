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Ракетный катер ВМС и корабль королевского флота Британии провели учения в Черном море

Вчера, 09:58
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Ракетный катер ВМС и корабль королевского флота Британии провели учения в Черном море - фото

ВСУ

Маневры отработали по стандартам НАТО

Ракетный катер Прилуки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и корабль Echo Королевского военно-морского флота Великобритании провели ряд тренировок в акватории Черного моря.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию и учения по противовоздушной обороне.

В тренировках был задействован морской многоцелевой вертолет Ми-14.

Учения в Черном море

Ракетный катер Прилуки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и корабль Echo Королевского военно-морского флота Великобритании провели ряд тренировок в акватории Черного моря

ВСУ

Напомним, корабль королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) зашел в порт Одессы 6 мая. Корабль находится в составе британских ВМС с 2003 года и в декабре 2018 года уже посещал Одесский порт в рамках миссии НАТО по обеспечению свободы судоходства в Черном море. 

Теги:   Великобритания ВМС Украины Черное море Одесса

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