Ракетный блицкриг России потерял смысл и провалился. Количество оружия стремительно уменьшается, но удары продолжатся — ГУР 9 февраля, 11:18 Остатки неразорвавшихся российских Ураганов в Харькове, 21 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Тактика России с массированными обстрелами энергосистемы Украины потеряла смысл — «ракетный блицкриг» провалился. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в четверг, 9 февраля.

По его словам, после провала «первого блицкрига» — попытки захватить Украину за три дня — россияне хотели быстро положить энергосистему Украины, сломить общественное сопротивление и повлиять на новую волну беженцев. Однако, как и в остальных стратегических планах диктатора Владимира Путин, здесь оккупанты не достигли желаемого результата, говорит Юсов.

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" Мы выстояли. Уже весна скоро. Ракетный блицкриг провалился, потерял смысл[…] По большому счету, потому что украинская энергосистема выстояла, несмотря на огромные потери, украинское общество только больше сплотилось, несмотря на такие же огромные потери", — заявил он.

Представитель украинской разведки подчеркнул: россияне будут пытаться продолжить ракетные удары, потому что «других методов у них не так много». Но количество высокоточного вооружения «стремительно уменьшается». В то же время для прифронтовых городов остается угроза обстрелов из систем С-300.

«Возможностей пополнять прямо из цеха и на фронт в положенных количествах у них нет. Поэтому мы сейчас не видим таких частых обстрелов, которые были условно еженедельно. Меняются и количество, и интенсивность и перерывы между обстрелами. Но у них еще много ракет и устаревшего ракетного вооружения», — добавил Юсов.



С октября 2022 года Россия не прекращала атаковать энергосистему Украины ракетами и иранскими дронами, вследствие чего в регионах применяют отключение света — экстренные или плановые. Во время последнего массированного удара России 26 января были повреждены пять высоковольтных подстанций.

По данным ГУР, в России продолжают производить ракеты, но попытки проводить импортозамещение и упрощать производство приводят к тому, что это уже «совсем не то оружие».