Выпустили минимум 16 ракет. Войска РФ обстреляли объекты на территории трех областей Украины — Минобороны 3 июня, 15:35 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы совершали российские корабли из Черного моря, а также бомбардировщики Ту-22М3 (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российские оккупанты запустили минимум 16 ракет по объектам на территории Киевской, Львовской и Николаевской областей, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузянык.

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«Продолжаются вражеские ракетные удары по территории Украины с целью разрушения гражданской и военной инфраструктуры. Также враг пытается снизить наш военный потенциал», — сказал он во время брифинга.

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Он уточнил, что обстрелы совершали российские корабли из Черного моря, а также бомбардировщики Ту-22М3.

«Из акватории Черного моря малый ракетный корабль совершил запуски не менее шести крылатых ракет морского базирования типа Калибр, а российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выпустили не менее 10 ракет типа Х-22 по объектам на территории Киевской, Львовской и Николаевской областей», — сказал Мотузянык.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что российские оккупанты увеличили количество обстрелов в области.

В ночь на 2 июня в Стрыйском районе Львовской области прозвучали взрывы. В Укрзализныце сообщили, что ракетный удар был совершен по железнодорожной инфраструктуре. В результате атаки ранения получили пять человек.

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