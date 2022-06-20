В результате ракетных обстрелов Одесской области есть раненые — глава ОВА 20 июня, 20:00 Цей матеріал також доступний українською В результате ракетных ударов оккупантов по Одесской области пострадали люди (Фото:Суспільне Одеса/Telegram)

В результате ракетных ударов оккупационных войск по Одесской области 20 июня есть раненые.

Об этом сообщил в своем видеообращении глава Одесской ОВА Максим Марченко.

«Ночью и в течение дня противник нанес ряд ракетных ударов по области. Повреждено объекты инфраструктуры. К сожалению, есть раненые», — заявил он, отметив, что в Сети появляется много разной информации о ходе боевых действий на определенных территориях.

Видео дня

Марченко подчеркнул, что надо понимать, что мероприятия военных на том или ином участке нельзя освещать в тот де день и в то же самое время, когда проводится боевая работа, так как это создает угрозу жизни военных и ставит под удар ход боевой работы.

20 июня, Россия в течение трех часов выпустила по югу Украины 14 ракет, из-за чего в Одессе сгорел логистический склад площадью более 300 квадратных метров, сообщиди в Оперативном командовании Південь.

Во время массированного ракетного удара российские оккупанты наносили удары по Очакову, устью Дуная, Белгород-Днестровскому району и самой Одессе. В результате в области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади.

До этого в ОК Юг сообщили, что ночью 20 июня российские оккупанты атаковали Белгород-Днестровский район, а утром — Одессу крылатыми ракетами Оникс, выпущенными из оккупированного Крыма. Ракеты уничтожили в воздухе силы ПВО. По словам мэра города Геннадия Труханова, взрывная волна повредила в Одессе около 80 окон.



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