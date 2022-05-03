Российские оккупанты обстреляли шесть станций в центре и на востоке Украины, повреждения тяжелые — глава Укрзализныци 3 мая, 23:39 Цей матеріал також доступний українською Россия нанесла удары по шести станциям в центре и на западе Украины (Фото:maryam assar/Unsplash)

Российские оккупанты вечером 3 мая нанесли удары по шести станциям в центре и на западе Украины, сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин в Telegram-канале.

По оперативным данным, пострадавших среди железнодорожников и пассажиров нет. 14 поездов задерживаются.

«Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги», — добавил Камышин.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале заявил, что Россия своими ракетными ударами «очень хочет остановить западную помощь», новое и мощное оружие для Украины, но безуспешно.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате ракетного удара российских войск сильно повреждена железнодорожная инфраструктура, ранен человек.

Также в результате ракетного удара поврежден инфраструктурный объект в Закарпатской области. Вражеская ракета попала в подстанцию возле вокзала в Воловце, поврежден газопровод.

Во Львове российские ракетные удары повредили три подстанции, два человека ранены.

В Кировоградской области в результате российского удара по железнодорожной инфраструктуре есть погибшие и раненые. Также российские оккупанты продолжают ракетные удары по инфраструктуре Одесской области.

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