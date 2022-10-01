Удары по инфраструктуре. Оккупанты полностью вывели из строя две подстанции Укрэнерго на юге Украины

1 октября, 21:50
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Ракетные удары РФ полностью вывели из строя две подстанции Укрэнерго на юге Украины (Фото:Укрэнерго / Telegram)

Ракетные удары РФ полностью вывели из строя две подстанции Укрэнерго на юге Украины (Фото:Укрэнерго / Telegram)

В течении двух суток из-за ракетных ударов россиян полностью выведены из строя две подстанции НЭК Укрэнерго на юге Украины.

"Россия снова сознательно уничтожает гражданские объекты критической инфраструктуры. За двое прошедших суток ракетными ударами полностью выведены из строя две подстанции Укрэнерго на юге Украины", — говорится в сообщении компании в Telegram.

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В результате обстрелов повреждено основное оборудование подстанций и других объектов высоковольтной сети. В то же время, пострадавших среди персонала нет.

В Укрэнерго отметили, что ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только будет разрешена ситуация. Компания будет прилагать максимальные усилия для возобновления работы объектов до начала отопительного сезона.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Инфраструктура Юг Украины Электроподстанция Ракетные удары Укрэнерго Война России против Украины

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