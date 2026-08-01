В результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 1 августа погибли девять человек (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

В июле страна-агрессор РФ выпустила по Украине наибольшее количество ракет за время полномасштабной войны . Об этом сообщает агентство AFP, проанализировавшее отчеты Воздушных сил ВСУ, передает Le Figaro .

По подсчетам агентства, в июле российские оккупанты применили для ударов по Украине 376 ракет, что более чем вдвое превышает количество ракет, использованных за июнь. Большинство из них были направлены против Киева. Самый смертоносный удар произошел в ночь на 2 июля, когда в столице Украины погиб 31 человек.

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Также, как подсчитало AFP, в июле Россия выпустила по Украине 4956 ударных беспилотников, что на 14% меньше, чем в июне.

27 июля глава Департамента ООН по политическим вопросам Кайоко Гото во время заседания Совбеза ООН заявила, что с начала месяца в результате российских атак в Украине погибли более 170 гражданских, еще 1028 людей пострадали, передавал Укринформ.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что в июне в результате российских ударов погибли по меньшей мере 265 мирных гражданских — наибольшее число жертв среди гражданского населения с первых месяцев после начала полномасштабного вторжения России.

Россия массированно атакует Киев баллистическими ракетами на фоне острой нехватки у Украины перехватчиков для ЗРК Patriot, способных сбивать эти ракеты.

Российская атака на Киев в ночь с 31 июля на 1 августа — главное

В ночь на 1 августа войска РФ атаковали Киев баллистическими ракетами. Погибли девять человек, еще 33 пострадали. Падение обломков и пожары зафиксировали в Соломенском, Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Печерском и других районах. Больше всего ночью пострадал Дарницкий район.

Сгорели пять машин скорой помощи, еще 20 автомобилей, обслуживавшие медицинские учреждения столицы, сильно повреждены в результате удара по Киевмедспецтрансу.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью Россия атаковала Украину 220 средствами воздушного нападения — 35 ракетами (в частности, 27 баллистическими) и 185 БпЛА. ПВО сбила две ракеты и 154 беспилотника различных типов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что противовоздушная оборона сбила лишь одну баллистическую ракету из 27 из-за отсутствия ракет для систем ПВО Patriot.