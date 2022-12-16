США доставили в Украину первую партию аварийно-ремонтного оборудования — посол 16 декабря, 13:23 США систематически передают Украине военную и другую помощь (Фото:defense.gov)

В Украину прибыла первая партия аварийно-ремонтного оборудования от США.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, комментируя новую массированную ракетную атаку РФ на украинские города в пятницу, 16 декабря.

«Благодарна за работу противовоздушной обороны Украины на фоне усиления нападений России на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром. Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже поступил — Украина победит», — написала она в своем Twitter.

Видео дня

Бринк не уточнила, о каком именно оборудовании идет речь. Вероятно, может имеется ввиду оборудования для ремонта объектов энергетической и другой критической инфраструктуры, поврежденной в результате ударов войск РФ.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры. Киев просит у партнеров оборудование для ремонта и восстановления объектов энергоинфраструктуры.

Утром 16 декабря войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину. В ряде областей на востоке и юге страны, а также в центре, есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры.

В Киеве зафиксированы взрывы в трех районах украинской столицы — Деснянском, Днепровском и Голосеевском.

Часть областей Украины и крупных городов остались без электроэнергии, в Киеве перебои с водоснабжением.