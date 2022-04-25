В МВД объяснили удары России по железнодорожной инфраструктуре Украины

25 апреля, 16:38
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Россия нанесла удары по железной дороге в четырех областях Украины (Фото:maryam assar/Unsplash)

Россия нанесла удары по железной дороге в четырех областях Украины (Фото:maryam assar/Unsplash)

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Российские оккупанты начали наносить ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, чтобы нарушить логистику и нанести урон экономике страны.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.

«Оккупанты продолжают стрелять по железной дороге. Она становится для них одним из ключевых объектов, потому что железная дорога это, прежде всего, возможность экспорта для Украины», — пояснил он.

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Денисенко добавил, что таким образом Россия замедляет работу железной дороги.

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25 апреля Россия нанесла ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры возле Жмеринки и Козятина Винницкой области. В результате атаки погибли пять человек, еще 18 получили ранения.

Ракетным ударам также подверглись Здолбуновский район Ровенской области, Золочевский район Львовской области и Коростень Житомирской области.

Россия напала на Украину 24 февраля. 25 апреля — 61-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

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18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.


22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   МВД Украины Ракетные удары Война России против Украины

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