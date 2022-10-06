Удары РФ по Запорожью: оккупанты дважды применили ракеты С-300, количество раненых возросло до 12 человек 6 октября, 14:36 РФ дважды ударила ракетами по Запорожью, разрушены жилые дома (Фото:ГСЧС)

Для ударов по жилым кварталам Запорожья российские оккупанты использовали ракеты С-300, количество пострадавших возросло до 12 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

«Областной центр дважды в день подвергся обстрелу модифицированными ракетами С-300, хотя никакой угрозы для них или военных объектов рядом нет. Пока известно об одном погибшем, 12 раненых и 21 спасенных», — отметил он.

Видео дня

Старух добавил, что под завалами могут находиться люди.

«Ситуация сложная: завалов много, спасатели пытаются разобрать их поскорее, чтобы успеть спасти людей», — резюмировал глава ОВА.

В ГСЧС опубликовали видео ликвидации последствий вражеских ударов.

Утром 6 октября РФ выпустила по Запорожью семь ракет. Сообщалось, что погибли две женщины, семь человек пострадали. Позже Старух сообщил, что гибель второй женщины не подтвердили.

Под завалами могут находиться до пяти человек.

В результате утренней атаки разрушены жилые дома.

Через несколько часов оккупанты нанесли повторный ракетный удар по областному центру. Снаряды попали в объекты инфраструктуры.