«Кровожадные подонки». Зеленский жестко отреагировал на ракетные атаки РФ по Николаеву, Днепру и Запорожью, унесшие жизни украинцев 30 сентября, 11:58 РФ ударила по гражданской колонне на окраине Запорожья, в результате атаки погибли 25 человек (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на ракетные удары войск РФ по Запорожью, Николаеву и Днепру ночью и утром 30 сентября, в результате которых погибли по меньшей мере 26 человек, еще более 60 получили ранения.

По словам главы украинского государства, российские оккупанты пытаются отомстить за несокрушимость Украины и свои неудачи на поле боя.

«Цинично уничтожает мирных украинцев, давно потерял все человеческое. Кровожадные подонки! Отвечать обязательно. За каждую потерянную жизнь украинцев!» — написал он в своем Telegram.

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Зеленский добавил, что бить ракетами по мирным городам могут только «законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире».

Утром 30 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Погибли по меньшей мере 25 человек, еще 50 получили ранения. Все они — мирные жители, среди пострадавших есть дети.

В ночь на 30 сентября российские оккупанты атаковали ряд крупных украинских городов.

В результате ракетного удара по Днепру погиб один человек, еще пять получили ранения. Повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания. Уничтожено также транспортное предприятие, во время пожара, который повлек за собой удар, сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены.

В Николаеве одна из ракет попала по многоэтажному жилому дому, восемь человек пострадали.

Войска РФ также использовали дроны-камикадзе для атак по югу Украины, пять из них сбила украинская ПВО.