«Одна из самых трагических ночей». Синегубов уточнил количество жертв после массированных ракетных ударов РФ по трем районам Харькова 18 августа, 10:00 Ракетные удары РФ по Харькову привели к пожарам (Фото:Игорь Терехов/Telegram)

В результате массированных ракетных ударов по трем районам Харькова поздно вечером 17 августа и утром 18 августа погибли девять человек, почти 40 получили ранения. Минувшая ночь стала одной из самый трагических с начала войны.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Он напомнил, что около 21:30 российская ракета попала в трехэтажный жилой дом в Салтовском районе. По последним данным, под завалами погибли семь человек, 17 ранены, в том числе 11-летний ребенок (в ГСЧС говорят о 20 пострадавших).

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Около 4:30 утра российские оккупанты совершили пуски еще восьми ракет из Белгорода в направлении Харьковской области.

«Зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. Поврежденные здания, объекты инфраструктуры, загорелись пожары», — добавил глава ОВА

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В Слободском районе одна из ракет попала в четырехэтажное помещение общежития. Здание частично разрушено.

«По состоянию на данный момент два человека погибли, 18 получили ранения, в том числе два ребенка», — уточнил Синегубов.

Он отметил, что окончательные последствия этих попаданий еще устанавливаются. На местах работают все специальные службы.

Глава ОВА также сообщил, что утром 18 августа войска РФ также нанесли ракетный удар по Краснограду Харьковской области.

В результате атаки разрушены жилые дома, более десяти домов повреждены. Два мирных жителя погибли, еще двое получили ранения, среди них ребенок 12 лет. Информация обновляется.

Поздно вечером 17 августа войсска РФ нанесли ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Полностью разрушено жилое трехэтажное здание. Предварительно, удар был нанесен ракетами Искандер.

Утром в четверга, 18 августа, РФ нанесла еще один удар по Слободскому району Харькова, пострадало общежитие и административное здание, начался крупный пожар.

Войска РФ обстреливают Харьков практически ежедневно.







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