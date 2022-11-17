Ракетные удары РФ по Харьковской области: количество пострадавших возросло до восьми человек, среди них — четверо полицейских 17 ноября, 15:53 17 ноября в Харьковской области пострадали Изюмский и Купянский районы (Фото:Прокуратура Киевской области/Facebook)

В результате ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области утром и днем 17 ноября пострадали восемь человек, среди них — полицейские.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в Facebook.

В ведомстве отметили, что утром 17 ноября российские оккупанты нанесли ракетные удары по двум районам — Изюмскому и Купянскому.

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В Изюмском районе под обстрел попал объект критической инфраструктуры, пострадали четыре работника предприятия. Во время осмотра места происшествия российские военные повторно нанесли ракетный удар, в результате этого ранения получили четверо полицейских.

В Купянском районе в результате вражеских атак полностью разрушено предприятие в Купянске.

Утром 17 ноября Россия снова нанесла массированные ракетные удары, есть попадания по инфраструктурным объектам в Днепре, а также в Харьковской и Одесской областях. В ряде областей работало ПВО.

В Днепре ракеты попали в промышленное предприятие, пострадали 23 человека, 15 из них находятся в больнице.

Над Киевом сбили крылатые ракеты оккупантов и дроны-камикадзе.

Оккупанты также нанесли удары по критической инфраструктуре в Харьковской области. Сообщалось о троих пострадавших работниках одного из предприятий.