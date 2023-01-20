СБУ обезвредила сеть агентов российского ГРУ: они корректировали ракетные удары по Днепру
Группировка начала активно действовать в октября, а до этого находилась в «режиме ожидания» (Фото:СБУ)
Контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила действующую агентурную сеть Главного управления генштаба ВС РФ, представители которой корректировали ракетные удары по Днепру.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, были задержаны семь российских агентов.
По данным следствия, задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.
Эти данные войска РФ использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов по Днепру. Уже после обстрелов агенты посещали места прилетов, чтобы установить последствия воздушных атак и повторно их скорректировать.
Также проверяется возможная причастность агентов к ракетному удару по многоэтажке в Днепре 14 января, в результате чего погибли 46 человек.
Злоумышленники также собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений Сил обороны на территории региона, пытаясь выявить позиции украинской системы ПВО.
Резидентом группы оказался гражданин РФ, бывший житель Днепра. В 2014 году он создал местную прокремлевскую общественную организацию, ее представители выступали за создание так называемой «юго-восточной Украинской республики».
Он бежал в Россию, где его завербовали кадровые сотрудники ГРУ.
Долгое время группировка находилась в «режиме ожидания», а в октябре 2022 начала активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины.
Во время обысков у них нашли:
- самодельные взрывные устройства;
- компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом;
- прокремлевскую литературу.
Фигурантам дела сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
14 января во время массированной атаки РФ по Украине российская ракета ударила по жилому дому в Днепре. В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. Повреждены по меньшей мере 230 квартир, полностью разрушены — 72.
В Воздушных силах Украины сообщили, что удар был нанесен гиперзвуковой ракетой Х-22, для перехвата которой у ВСУ нет средств.
Служба безопасности Украины установила российских оккупантов, причастных к ракетному удару по дому в Днепре.