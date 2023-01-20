СБУ обезвредила сеть агентов российского ГРУ: они корректировали ракетные удары по Днепру 20 января, 10:43 Группировка начала активно действовать в октября, а до этого находилась в «режиме ожидания» (Фото:СБУ)

Контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила действующую агентурную сеть Главного управления генштаба ВС РФ, представители которой корректировали ракетные удары по Днепру.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, были задержаны семь российских агентов.

По данным следствия, задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

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Эти данные войска РФ использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов по Днепру. Уже после обстрелов агенты посещали места прилетов, чтобы установить последствия воздушных атак и повторно их скорректировать.

Также проверяется возможная причастность агентов к ракетному удару по многоэтажке в Днепре 14 января, в результате чего погибли 46 человек.

Злоумышленники также собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений Сил обороны на территории региона, пытаясь выявить позиции украинской системы ПВО.

Резидентом группы оказался гражданин РФ, бывший житель Днепра. В 2014 году он создал местную прокремлевскую общественную организацию, ее представители выступали за создание так называемой «юго-восточной Украинской республики».

Он бежал в Россию, где его завербовали кадровые сотрудники ГРУ.

Долгое время группировка находилась в «режиме ожидания», а в октябре 2022 начала активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Во время обысков у них нашли:

самодельные взрывные устройства;

компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом;

прокремлевскую литературу.

Фигурантам дела сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

14 января во время массированной атаки РФ по Украине российская ракета ударила по жилому дому в Днепре. В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. Повреждены по меньшей мере 230 квартир, полностью разрушены — 72.

В Воздушных силах Украины сообщили, что удар был нанесен гиперзвуковой ракетой Х-22, для перехвата которой у ВСУ нет средств.

Служба безопасности Украины установила российских оккупантов, причастных к ракетному удару по дому в Днепре.