Войска РФ ударили ракетами по Чугуеву и пригороду Запорожья, еще две области атаковали из артиллерии: в ОВА рассказали о последствиях 29 июня, 09:27 Российские оккупанты систематически обстреливают населенные пункты Харьковской области (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

За минувшие сутки и утром в четверг, 29 июня, войска РФ наносили ракетные и артиллерийские удары по Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областям.

В ночь на 29 июня российские оккупанты атаковали из ЗРК С-300 Чугуев.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, зафиксированы попадания в землю. Повреждены жилые дома и автомобили. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

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В результате обстрела из РСЗО Ураган села Куриловка Купянского района повреждены частные жилые дома. Ранения получила 70-летняя женщина, она госпитализирована в тяжелом состоянии.

В селе Волчанские Хутора погибли трое гражданских мужчин. В ряде населенных пунктов повреждены жилые дома.

По Херсонской области войска РФ выпустили 342 снаряда из минометов, артиллерии, танков, Градов и БПЛА.

По самому Херсону били 12 раз.

В Николаевской области противник пять раз наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Обошлось без пострадавших.

По вражеским огнем также оказался Очаков.

Также зафиксированы удары по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание по открытой территории.

В Днепропетровской области российские оккупанты ударили по Красногригорьевской громаде Никопольского района. Населенные пункты были обстреляны из тяжелой артиллерии.

Погибших и пострадавших в результате атаки нет, все последствия уточняются.

В Запорожской области ночью враг атаковал окрестности Запорожья ракетами, авиацией и дважды с РСЗО ударил по Левадному, а также совершил 67 артиллерийских ударов по Орехову, Гуляйполю, Пятихаткам и ряду других населенных пунктов.

Во время артиллерийских обстрелов Орехова ранения получила женщина.

27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области, погибли 12 человек. Попали в кафе в центре города, где находилось много людей. Среди раненых — три гражданина Колумбии и известная украинская писательница.

Место второго ракетного удара РФ — частный сектор в поселке Беленькое Краматорского района. Там повреждены дома и было как минимум четверо раненых. Министерство внутренних дел сообщает, что всего в результате двух обстрелов 65 пострадавших.