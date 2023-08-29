Что будет мешать России развить свое наступление на фоне успехов ВСУ и какой может быть осенне-зимняя кампания ударов РФ — ISW 29 августа, 09:00 Украинские военные на линии фронта в Запорожской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

После освобождения села Работино украинским войскам, вероятно, удалось продвинуться в направлении села Вербное, развивая наступление дальше. Тем временем Россия может готовиться к новой кампании ударов по инфраструктуре Украины, хотя вряд ли достигнет прошлогодних масштабов.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Аналитики ISW подчеркивают официальное заявление Украины о том, что ВСУ освободили Работино, продолжая наступление в этом направлении и в районе Бахмута. В частности Анна Маляр уточнила, что украинские войска достигли успехов на юго-восток от села Работино (10 км к югу от Орехова) и на юг от Малой Токмачки (7 км к юго-востоку от Орехова), а также продвигаются в направлении Новоданиловки (4 км к югу от Орехова), Новопокроповки (15 км к югу от Орехова), Малой Токмачки, Очеретоватого (25 км к юго-западу от Орехова). К этим данным ISW добавляет, что карта тепловых аномалий в соответствии с наблюдениями NASA FIRMS/VIIRS, а также данные российских источников указывают на то, что украинские силы, вероятно, продвинулись вблизи села Вербовое. Маляр также заявил, что ВСУ вытеснили российские силы с позиций к востоку от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута), в центре этого населенного пункта и достигли продвижения в районе Орехово-Васильевки (11 км к юго-западу от Бахмута). Маляр также сообщила, что ВСУ продолжают наступательные действия на южном направлении, которое, по ее словам, является основным направлением наступательных действий Украины. В ISW напоминают, что сейчас украинские войска проводят две операции на юге Украины: на западе Запорожской области и на границе Донецкой и Запорожской областей, но Маляр не уточнила, является ли одна из них главным направлением наступления.

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Инфографика: ISW

Российское военное командование пытается усилить критические для оккупантов участки фронта условно «элитными» войсками ВДВ, разворачивая эти войска для защиты уязвимых позиций от контрнаступления ВСУ. В частности геолоцированные кадры, обнародованные 27 августа, свидетельствуют, что оккупанты развернули части 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (ВДВ) для усиления своих позиций в районе Работино — вероятно, их передислоцировали из района Кременной Луганской области. ISW ранее наблюдал, что подразделения почти всех российских формирований ВДВ задействованы в районах, где ВСУ проводят контрнаступательные операции. Такая передислокация дополнительно свидетельствует о том, что РФ может использовать эти элитные подразделения для усиления критических секторов линии фронта. Российское военное командование постоянно полагается на формирования ВДВ и как на наступательную, и как на оборонительную силу, поэтому их способность действовать в высоких оперативных темпах, вероятно, в значительной степени деградировала. Деградация этих сил, вероятно, ослабит способность России поддерживать сложные оборонительные операции и почти наверняка помешает любым намерениям России восстановить масштабные наступательные операции, которые в основном полагаются на относительно элитную пехоту — а именно ее России сейчас не хватает.

Новые данные украинской разведки о том, сколько ракет радиусом действия более 500 км сейчас осталось у России, позволяют предположить, что РФ удалось несколько пополнить свои запасы высокоточных ракет после завершения большой кампании ударов по инфраструктуре Украины осенью и зимой 2022 года. Новую воздушную кампанию российские силы начали в мае 2023 года, она сосредоточена на сохранении более регулярного темпа ударов по Украине с меньшим количеством ракет, напоминает ISW. Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий предположил, что это позволило российским силам пополнить свои запасы. Ранее украинские официальные лица сообщали, что Россия способна производить примерно сотню ракет различных типов в месяц.

ISW обращает внимание на оценку украинской стороны о том, что российские войска могут намереваться возобновить более широкую кампанию против критической инфраструктуры Украины осенью 2023 года. В то же время, как считают в ГУР Минобороны Украины, Россия еще недостаточно пополнила свои ракетные запасы для того, чтобы проводить кампанию таких ударов в масштабе зимы 2022−2023 годов. Скибицкий заявил, что российские войска ведут разведку объектов украинской инфраструктуры и могут начать масштабную серию ударов ракетами и дронами в конце сентября или в октябре. ISW напоминает, что в прошлом году Россия могла сосредоточить до 100 ракет для одной серии ударов, поэтому незначительное пополнение ракетных запасов, вероятно, не позволит оккупантам провести аналогичную воздушную кампанию, которая была бы «хотя бы близкой по масштабам», убеждены аналитики. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат тоже заявил, что Россия наращивает производство ракет, однако недостаточно, чтобы поддерживать такую же интенсивность ударов, как осенью и зимой 2022 года.

Любая новая будущая кампания российских ударов по Украине может использовать новую тактику, которая предусматривает привлечение меньшего количества ракет, и большего — беспилотников, акцентирует ISW на оценке ГУР. Скибицкий отметил, что российские войска улучшают возможности целеуказания и скорость принятия решений, тщательнее отбирают цели и ищут маршруты полетов ракет и дронов, которые могут обойти украинские системы ПВО. Скибицкий озвучил предположение, что в возможных будущих масштабных ударах РФ может использовать лишь около 10−30 ракет за раз, однако это будет сопровождаться гораздо большим количеством иранских беспилотников Shahed-131/136. Скибицкий и Игнат заявили, что большее количество беспилотников позволит российским силам еще лучше обходить украинскую ПВО, позволяя другим снарядам достичь своих целей. Игнат заявил, что беспилотники, вероятно, будут использовать для ударов по украинской энергетической инфраструктуре, а Скибицкий отметил, что российские войска ранее использовали беспилотники Shahed для серьезных повреждений украинских электроподстанций. ISW напоминает, что Россия начала собственное производство модифицированных версий БПЛА Shahed-131/136, однако пока ей трудно производить их в желаемом темпе и качестве. Ранее ISW также предполагал, что российское командование может надеяться, что большое количество ударных беспилотников позволит оккупантам преодолеть украинскую ПВО. С другой стороны, среди всего арсенала российского «высокоточного» оружия шахеды до сих пор остаются наиболее уязвимыми для украинской ПВО.