Россия обновляет тактику ракетных ударов, в управлении армией РФ — новая волна увольнений и перестановок — ISW 28 апреля, 13:05 Последствия ракетного удара по Николаеву 27 апреля (Фото:t.me/Nazars_look)

Россия проводит существенные кадровые перестановки в руководстве структур, отвечающих за управление армией РФ, а также может в дальнейшем прибегать к новой тактике ракетных атак.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны. Сегодняшний отчет не включает анализ массированной ракетной атаки РФ в ночь на 28 апреля, поскольку она произошла позже, чем ISW подготовил ежедневную сводку по итогам 27 апреля.

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Российские войска, вероятно, используют новую тактику, чтобы усложнить способность украинской ПВО выявлять российские ракеты. Такой вывод ISW озвучивает по результатам четырех ракетных ударов, которые Россия нанесла 27 апреля по Николаеву. В ОК Юг сообщили, что российские войска направляли ракеты, используя различные особенности рельефа, разную высоту запуска и многочисленные изменения траектории, чтобы усложнить обнаружение ракет украинскими системами ПВО. Ранее ISW указывал на то, что ракетная кампания России в попытке разрушить единую энергетическую инфраструктуру Украины окончательно провалилась, а российские войска, похоже, отказались от этих усилий. Однако, предупреждал ISW еще до утреннего удара России 28 апреля, войска РФ сохраняют способность возобновить ракетную кампанию, если пожелают, и могут применить описанную новую тактику, чтобы сэкономить свои запасы высокоточных ракет в случае восстановления ракетной кампании.

ISW обращает внимание на заявления ряда западных чиновников, которые выразили уверенность в способности Украины провести успешное контрнаступление. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 27 апреля заявил, что Альянс завершил обучение и оснащение более девяти новых украинских бригад, подчеркнув, что украинские силы имеют «прочные» позиции, чтобы отвоевать захваченную территорию во время предстоящего контрнаступления. Столтенберг также заявил, что НАТО и партнеры Альянса поставили в Украину более 98% обещанной боевой техники (всего более 1550 бронированных машин, 230 танков и другой неуточненной техники). Командующий Европейским командованием США генерал Кристофер Каволи заявил, что США тесно сотрудничают с украинскими силами для разработки плана контрнаступления, включая разработку подходов, которые должны стать сюрпризом для российских сил.

В российском военном командовании, похоже, проводят перестановки военачальников, ответственных за формирование боевой силы, логистику и материально-техническое обеспечение войск. Несколько известных российских "военкоров» заявили 27 апреля, что:

генерал-полковник Алексей Кузьменков, замглавы Росгвардии, сменил генерал-полковника Михаила Мизинцева в должности замминистра обороны РФ по тыловому обеспечению ( один из «военкоров» высказал предположение, что увольнение Мизинцева могло быть следствием проверки боеготовности войск Северного флота);

один из «военкоров» высказал предположение, что увольнение Мизинцева могло быть следствием проверки боеготовности войск Северного флота); бывший начальник 8-го управления Генштаба РФ (отвечает за охрану государственных тайн) Юрий Кузнецов станет начальником Главного кадрового управления Минобороны России;

охрану государственных тайн) Юрий Кузнецов станет начальником Главного кадрового управления Минобороны России; заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба России Станислав Гаджимагомедов заменит генерала Олега Горшенина в должности главы Национального центра управления обороной.

Официальные российские источники пока не подтвердили эти изменения. Однако если три органа управления в структуре военного командования РФ действительно получат новое руководство в рамках этой перестановки, то этот факт заслуживает внимания, отмечают аналитики ISW. Они объясняют, что все упомянутые органы связаны с управлением разными аспектами формирования дополнительных боевых сил армии РФ, обеспечением и логистикой ее войск. Так, Национальный центр управления обороной является структурой, которая ответственна за координацию действий ВС РФ и, по сути, является «мозговым центром» всего Министерства обороны (МО) России. Остальные органы «способствуют критически важным функциям поддержки войск».

Российский Генштаб, возможно, стремится к внедрению этих кадровых изменений, поскольку в российском информационном пространстве «растут опасения перед украинским контрнаступлением». Изменения также свидетельствуют о том, что предыдущие военачальники, ответственные за эти функции, не смогли должным образом способствовать зимнему наступлению России, которое в основном завершилось без существенных успехов. Однако, прогнозирует ISW, эти перестановки «вряд ли создадут условия для своевременного ответа российских войск на украинское контрнаступление». Скорее, изменения могут быть частью более широких усилий по реформированию Вооруженных сил России в долгосрочной перспективе, считают аналитики.

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Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW