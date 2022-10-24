Расследователи Bellingcat узнали имена больше 30 российских инженеров, которые наводят ракеты на Украину 24 октября, 23:43 Сотрудники Главного вычислительного центра, которые наводят «высокоточные» российские ракеты по гражданской инфраструктуре Украины (Фото:The Insider)

Как пишет The Insider, журналисты выяснили, что за наведение ракет отвечает секретное подразделение в составе Главного вычислительного центра российских вооруженных сил. В росСМИ ГВЦ упоминают редко, а военные издания утверждают, что он занимается «IT-услугами» и «автоматизацией» армии страны-агрессора.



Видео дня

Метаданные телефонных звонков начальника центра генерал-майора Роберта Баранова показали, что каждый раз перед запуском оккупантами крылатых ракет с 24 февраля по конец апреля 2022 года ему поступали звонки с одного номера — по данным журналистов, он принадлежит полковнику Игорю Багнюку.

Авторы расследования установили, что некоторые выпускники ведущих российских военных институтов и специалисты по ракетостроению и целеуказанию поступили на работу в ГВЦ, а их местом работы указана Знаменка, 19 в Москве (адрес генштаба ВС РФ). По тому же адресу зарегистрирован и Багнюк — по информации журналистов, это прямой командир подразделения, занимающегося наведением ракет. Он, в свою очередь, регулярно общается более чем с 20 военными инженерами и IT-специалистами из ГВЦ.



Журналисты узнали имена 33 человек, которые работают под руководством Багнюка, а также связали многие конкретные удары крылатыми ракетами с конкретными подразделениями ГВЦ. Каждая из трех команд в обнаруженном расследователями подразделении ГВЦ программирует траектории полета ракет конкретного типа: ЗМ-14 (Калибр), 9М728 (Р-500, Искандер) или Х-101:

Калибр ( морского базирования) — Матвей Любавин, Роман Курочкин, Иван Попов, Сергей Ильин, Юрий Никонов, Георгий Старостин, Николай Тарасов, Дмитрий Тихонов, Екатерина Чугунова, Игорь Гроза;

морского базирования) — Матвей Любавин, Роман Курочкин, Иван Попов, Сергей Ильин, Юрий Никонов, Георгий Старостин, Николай Тарасов, Дмитрий Тихонов, Екатерина Чугунова, Игорь Гроза; Искандер ( наземного базирования) — Алексей Михайлов, Виталий Яскелайнен, Эльвира Обухова, Павел Обухов, Артем Веденов, Александр Григорян, Владимир Петров, Никита Поплавский;

наземного базирования) — Алексей Михайлов, Виталий Яскелайнен, Эльвира Обухова, Павел Обухов, Артем Веденов, Александр Григорян, Владимир Петров, Никита Поплавский; Х-101 ( воздушного базирования) — Андрей Иванютин, Антон Чуликов, Алексей Бетехтин, Артем Чернов, Ольга Письменская, Павел Васильев, Алексей Волков, Антон Шатун, Станислав Минков.

Среди наводчиков — как люди, которые служили в армии или на флоте, так и бывшие гражданские, чаще всего связанные с IT-профессиями.

На основе полученного биллинга журналисты The Insider начали связываться с наводчиками, которые подтвердили, что это именно их номера, но отрицали какую-либо связь с ГВЦ и обстрелами Украины. Они отвечали журналистам, что работают «на свиноферме», «сантехниками», «водителями автобуса», «владеют цветочной лавкой» и так далее. Некоторым из наводчиков показали фотографию, на которой они вместе с коллегами стоят в военной форме со знаком вычислительного центра. Один из них, Владимир Воробьев, в ответ сказал, что фото «первый раз в жизни видит».

По информации Bellingcat, совместное фото было сделано во внутреннем дворе здания минобороны России на Знаменке.

Согласно данным телефонных записей Багнюка и его подчиненных, со 2 октября активность звонков повысилась и достигла пика 9 октября — за день до массированных российских ударов по Украине. До 2 октября звонков не было примерно две недели, что совпадает с отсутствием информации о применении оккупантами крылатых ракет, пишет The Insider.

Инфографика: НВ

«Поразительно, но массовые убийства мирных жителей в Украины для офицеров из ГВЦ стали совершенно рутинным делом, во всяком случае, по звонкам Багнюка видно, что в то же утро, когда Россия начала октябрьские обстрелы, он как ни в чем не бывало первым делом списывается с сайтом по продаже монет (Багнюк заядлый нумизмат), а его коллега майор Роман Курочкин в те же часы, когда управляемые ракеты обрушиваются на детские площадки, торгуется с проститутками о цене услуг», — сказано в расследовании The Insider.