Ночью РФ атаковала города Донецкой области: ракеты попали в промышленные предприятия и в многоэтажки
Войска РФ обстреливали Донецкую область ракетами (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
В ночь на пятницу, 10 февраля, Донецкая область поверглась многочисленным ракетным атакам РФ.
Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram, в Славянске повреждены предприятие и многоэтажка, в Новогродовке разрушен дом, в Константиновке повреждены промышленные помещения и теплотрасса, в Курахово повреждены здания предприятия.
На Донецком направлении повреждена трехэтажка в Красногоровке, под обстрелами Марьинка. Российские оккупанты также обстреляли Авдеевку из Градов.
В Соледарской громаде повреждена пятиэтажка в Парасковеевке, разрушены три частных дома в Васюковке.
В населенных пунктах Донецкой области за ночь ранения получили шесть мирных жителей.
В ночь на 10 февраля войска РФ осуществили атаку дронами-камикадзе и ракетами на ряд областей Украины. «Прилеты» были зафиксированы в Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской и Запорожской областях. Целями противника стали объекты критической инфраструктуры.
После этого оккупанты начали новую массированную ракетную атаку, выпустив по Украине десятки ракет.
Ситуация в Донецкой области остается самой сложной на фронте, там оккупанты пытаются наступать.