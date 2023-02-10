Ночью РФ атаковала города Донецкой области: ракеты попали в промышленные предприятия и в многоэтажки 10 февраля, 11:51 Войска РФ обстреливали Донецкую область ракетами (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В ночь на пятницу, 10 февраля, Донецкая область поверглась многочисленным ракетным атакам РФ.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram, в Славянске повреждены предприятие и многоэтажка, в Новогродовке разрушен дом, в Константиновке повреждены промышленные помещения и теплотрасса, в Курахово повреждены здания предприятия.

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На Донецком направлении повреждена трехэтажка в Красногоровке, под обстрелами Марьинка. Российские оккупанты также обстреляли Авдеевку из Градов.

В Соледарской громаде повреждена пятиэтажка в Парасковеевке, разрушены три частных дома в Васюковке.

В населенных пунктах Донецкой области за ночь ранения получили шесть мирных жителей.

В ночь на 10 февраля войска РФ осуществили атаку дронами-камикадзе и ракетами на ряд областей Украины. «Прилеты» были зафиксированы в Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской и Запорожской областях. Целями противника стали объекты критической инфраструктуры.

После этого оккупанты начали новую массированную ракетную атаку, выпустив по Украине десятки ракет.

Ситуация в Донецкой области остается самой сложной на фронте, там оккупанты пытаются наступать.





