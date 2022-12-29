Удары РФ по Харьковской области: все ракеты были нацелены на объекты критической инфраструктуры, есть жертвы

29 декабря, 15:51
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Спасатели ликвидируют последствия одного из ударов РФ по Харьковской области (Фото:ГСЧС)

Спасатели ликвидируют последствия одного из ударов РФ по Харьковской области (Фото:ГСЧС)

В результате ракетных ударов РФ по Харьковской области утром в четверг, 29 декабря, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, два человека погибли.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.

«В области зафиксированы прилеты вражеских ракет. Все были нацелены на объекты нашей критической инфраструктуры», — отметил он.

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Синегубов уточнил, что в результате атак российских оккупантов погиб 50-летний мужчина, еще один мужчина скончался в машине скорой помощи. Второй раненый госпитализирован в состоянии средней тяжести.

https://www.youtube.com/watch?v=O23zN4X9FE8

Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Она длилась почти пять часов. По всей стране работала ПВО, удалось сбить 54 из 69 вражеских ракет.

В Харькове были зафиксированы прилеты четырех ракет российских оккупантов. Под ударом оказались Немышлянский и Основянский районы областного центра.

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Днем 29 декабря войска РФ снова ударили по Харькову ракетами, на этот раз — по Индустриальному району.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Харьковская область Ракетные удары Война России против Украины

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