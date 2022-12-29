Удары РФ по Харьковской области: все ракеты были нацелены на объекты критической инфраструктуры, есть жертвы 29 декабря, 15:51 Спасатели ликвидируют последствия одного из ударов РФ по Харьковской области (Фото:ГСЧС)

В результате ракетных ударов РФ по Харьковской области утром в четверг, 29 декабря, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, два человека погибли.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.

«В области зафиксированы прилеты вражеских ракет. Все были нацелены на объекты нашей критической инфраструктуры», — отметил он.

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Синегубов уточнил, что в результате атак российских оккупантов погиб 50-летний мужчина, еще один мужчина скончался в машине скорой помощи. Второй раненый госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Она длилась почти пять часов. По всей стране работала ПВО, удалось сбить 54 из 69 вражеских ракет.

В Харькове были зафиксированы прилеты четырех ракет российских оккупантов. Под ударом оказались Немышлянский и Основянский районы областного центра.

Днем 29 декабря войска РФ снова ударили по Харькову ракетами, на этот раз — по Индустриальному району.



