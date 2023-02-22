В разведке оценили угрозу массированных обстрелов в годовщину полномасштабного вторжения РФ

22 февраля, 13:18
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Украина готовится к любым сценариям 24 февраля, заявили в разведке (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Украина готовится к любым сценариям 24 февраля, заявили в разведке (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий прокомментировал угрозу массированных обстрелов в годовщину полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

В интервью Associated Press он сказал, что в годовщину вторжения Россия может прибегнуть к чему угодно, том числе ракетным ударам по Украине, «чтобы напомнить нам, как все началось в ночь на 24 февраля».

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«Мы готовы к любому такому повороту событий. Мы не доверяем Москве и не доверяем уже много лет», — отметил представитель разведки.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия готовится к массированной атаке 23−24 февраля.

По данным Воздушных сил, Россия может осуществить несколько волн атак на Украину 23 и 24 февраля.

https://www.youtube.com/watch?v=fl3UtsQhZdI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Ракеты Разведка Ракетные удары Война России против Украины

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