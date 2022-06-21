Призывают не игнорировать сигнал тревоги. 22 июня в Украине возможны российские провокации — ЦПД 21 июня, 16:52 Цей матеріал також доступний українською 22 июня в Украине возможны российские провокации с ракетными ударами (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Российские оккупанты могут организовать провокации 22 июня, в День скорби и чествования памяти жертв немецко-советской войны, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В сообщении в Telegram-канале ЦПД во вторник, 21 июня, напомнили, что 22 июня в разных регионах Украины проходят десятки мероприятий для чествования памяти украинцев, погибших во время Второй мировой войны. По данным ЦПД, в этот день есть большая вероятность провокаций со стороны России с возможными ракетными обстрелами.



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В ЦПД призвали:



не находиться в местах массового скопления людей;

после объявления воздушной тревоги немедленно идти в ближайшее укрытие или бомбоубежище;

в помещениях помнить о правиле двух стен и двух выходов.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович призвал жителей центра Киева в ближайшие дни не игнорировать сигналы тревоги, потому что, по его мнению, оккупанты могут попытаться «ответить» на удар по так называемым «вышкам Бойко» в Черном море.

Утром 20 июня ВСУ нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году, сообщили народный депутат Украины Алексей Гончаренко и так называемый «глава» Крыма, марионетка Кремля Сергей Аксенов.

Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на так называемого «сенатора» Крыма 21 июня сообщило, что пожар на «вышках Бойко» до сих пор не могут потушить, он подошел к скважине.

Нефтяные вышки в Крыму: оккупанты не ожидали удара – Андрей Клименко, BlackSeaNews https://www.youtube.com/embed/Bhqm_eW2wDc

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