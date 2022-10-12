Не стоит ждать, пока у РФ закончатся ракеты. На что рассчитывает Путин, обрушивая на Украину массированные удары — военный эксперт 12 октября, 16:55 Последствия ракетного удара по Киеву, 10 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Yaroslav Debelyi)

Массированные ракетные обстрелы, которым Россия последние дни подвергает всю территорию Украины — это попытка Кремля принудить Киев капитулировать перед Москвой.

Такое мнение в интервью НВ выразил военный эксперт Олег Жданов.

«И вчерашний, и сегодняшний обстрел [10−11 октября — прим. ред.] — политическое давление Путина на Украину с целью принуждения нас капитулировать перед РФ. Он для этого будет прибегать к любым мерам», — считает он.

Видео дня

Именно поэтому, убежден Жданов, во время масштабного обстрела 10 октября РФ интересовали только гражданские, но не военные цели.

«Он [Путин] рассчитывает на то, что армию должен остановить наш Верховный Главнокомандующий, приняв его предложение о мирных переговорах. Там сейчас [президент Франции Эмануэль] Макрон встречу организовал, [турецкий лидер Реджеп] Эрдоган рассказывает о мирном плане. Завтра [12 октября] Эрдоган с Путиным будет встречаться в Анкаре: будет ему докладывать, что сказала старая Европа, согласится Украина или нет. Потому это будет продолжаться. Это истощение Украины с целью принудить к капитуляции», — полагает Жданов.

Он убежден, что Украине могут помочь лишь максимально быстрые поставки средств ПВО и призывает не полагаться на ограниченность ракетного ресурса России. «Не надо на это надеяться. Дело в том, что на сегодняшний день даже западные разведки не могут точно сказать, сколько ракет на складах РФ, потому что это советские запасы и никто их там никогда не считал. Они не подпадали ни под один договор, кроме договора об ограничении обычных вооружений на европейском континенте. Хотя они могут вести эти ракеты из-за Урала. И ждать, пока они закончатся — бесполезный труд, потому что они нас перебьют раньше, чем у них не будет ракет», — предупреждает Жданов.