Ракетные удары по Запорожью: погиб один человек, трое ранены
Власти сообщили о последствиях ракетных ударов оккупантов по Запорожью (Фото:Воздушное командование Восток)
В результате ракетных ударов российских оккупантов по Запорожью погибла женщина, еще три жителя города были ранены.
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Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.
По данным властей, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по городу.
Одну из них сбила ПВО. Остальные три попали по гражданским объектам Шевченковского района и торговому центру в Александровском районе.
В частном секторе по меньшей мере 62 повреждены дома.
Сейчас известно об одной погибшей и троих раненых.
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