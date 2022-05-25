Ракетные удары по Запорожью: погиб один человек, трое ранены 25 мая, 08:38 Цей матеріал також доступний українською Власти сообщили о последствиях ракетных ударов оккупантов по Запорожью (Фото:Воздушное командование Восток)

В результате ракетных ударов российских оккупантов по Запорожью погибла женщина, еще три жителя города были ранены.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

По данным властей, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по городу.

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Одну из них сбила ПВО. Остальные три попали по гражданским объектам Шевченковского района и торговому центру в Александровском районе.

В частном секторе по меньшей мере 62 повреждены дома.

Сейчас известно об одной погибшей и троих раненых.

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