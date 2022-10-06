Утром оккупанты выпустили по жилым кварталам Запорожья семь ракет, погибли две женщины, ранена трехлетняя девочка 6 октября, 08:46 В результате ракетного удара по Запорожью погибли две женщины (Фото:Александр Старух/facebook.com)

Жертвами ракетного удара российских оккупантов по Запорожью стали две женщины. Многих людей удалось спасти.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Одна женщина погибла на месте удара, еще одна — в машине скорой помощи.

Под завалами остаются как минимум пять человек.

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Старух добавил, что среди пострадавших — трехлетняя девочка, ее госпитализировали.

На месте происшествия продолжается спасательная операция.

Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли семь ракетных ударов по жилым многоквартирным домам в Запорожье.

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