Утром оккупанты выпустили по жилым кварталам Запорожья семь ракет, погибли две женщины, ранена трехлетняя девочка
В результате ракетного удара по Запорожью погибли две женщины (Фото:Александр Старух/facebook.com)
Жертвами ракетного удара российских оккупантов по Запорожью стали две женщины. Многих людей удалось спасти.
Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Одна женщина погибла на месте удара, еще одна — в машине скорой помощи.
Под завалами остаются как минимум пять человек.
Старух добавил, что среди пострадавших — трехлетняя девочка, ее госпитализировали.
На месте происшествия продолжается спасательная операция.
Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли семь ракетных ударов по жилым многоквартирным домам в Запорожье.