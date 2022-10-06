Ракетная атака россиян на Запорожье: количество погибших возросло до семи 6 октября, 23:13 Спасатели на месте ракетного удара россиян по жилому дому в Запорожье, 6 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

В результате российского ракетного удара по Запорожью погибли семь человек, еще по меньшей мере пятеро считаются пропавшими без вести.

Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире проекта Freeдом в четверг, 6 октября.



На месте российского удара продолжают разбор завалов, после этого можно будет установить точное количество погибших. Благодаря действиям соответствующих служб и врачей удалось спасти 21 человека. Старух подчеркнул, что российские оккупанты специально целились по жилому сектору и домам, где не было никаких военных объектов. Предварительно, РФ нанесла удар ракетами С-300.

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Утром 6 октября РФ выпустила по Запорожью семь ракет. Сообщалось, что погибли две женщины. Позже глава ОВА Александр Старух сообщил, что гибель второй женщины не подтвердили. В результате утренней атаки были разрушены жилые дома.

Через несколько часов оккупанты нанесли повторный ракетный удар по областному центру. Снаряды попали в объекты инфраструктуры.