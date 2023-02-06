СБУ задержала российских агентов, они готовили ракетные удары по критической инфраструктуре Одессы и Херсона

6 февраля, 10:29
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Местные жители работали на РФ, помогая в подготовке ракетных ударов по Одессе и Херсону (Фото:СБУ)

Местные жители работали на РФ, помогая в подготовке ракетных ударов по Одессе и Херсону (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергетическим объектам Одессы и Херсона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, задержанные собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ на Таврическом направлении.

Злоумышленники также передавали оккупантам локации критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне. Их интересовали точные координаты местных объектов Укрзализныци и энергогенерирующих предприятий.

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Спецслужбы разоблачили, установили местонахождение и задержали российских агентов на попытках передачи разведданных.

Один из них был задержан возле центрального железнодорожного вокзала в Херсоне, другой — в Одессе после скрытой фотофиксации одного из военных объектов.

Злоумышленники оказались местными жителя, агрессор завербовал их уже после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Они находились на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Ростовской области с псевдонимом Буба Касторский. От него агенты получали задания на разведывательно-подрывную деятельность в южном регионе Украины.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Суд взял их под стражу.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Одесса Служба безопасности Украины (СБУ) Херсон Ракетные удары Российская агентура

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