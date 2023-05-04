РФ в отчаянии может перешагнуть «красную черту» и использовать стратегический запас ракет: Гуменюк предупредила об опасности 4 мая, 14:44 Российские военные корабли (Фото:Минобороны России/Facebook)

Из-за отчаяния Россия может «переступить красную черту» и начать применять стратегический запас ракет, заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, несмотря на уменьшение количества российских ракетоносителей в Черном море, угроза ракетных ударов остается высокой.

В настоящее время на боевом дежурстве в Черном море остаются два российских надводных ракетоносителя. Их общий залп составляет до 16 ракет.

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«16 высокоточных ракет могут быть применены по Украине. Видим, что враг доведен до отчаяния и может переступить тот красный предел, за которым начинается стратегический запас ракет, который не стоит трогать», — объяснила спикера Сил обороны юга.

В ночь на четверг, 4 мая, Россия атаковала Украину 24 иранскими дронами-камикадзе Shahed. Силы ПВО уничтожили 18 дронов, а также разведывательный беспилотник. Атаковали с северного направления (Брянская область) и с юга — восточное побережье Азовского моря. В Одессе дроны попали в общежития одного из учебных заведений. Люди не пострадали.