«Нигде в мире с таким не сталкивались». Россия применила против Украины все имеющиеся типы ракет — Воздушные силы

13 июля, 16:14
Обломки российской ракеты Точка-У в украинском пшеничном поле, Донецкая область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Обломки российской ракеты Точка-У в украинском пшеничном поле, Донецкая область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты используют для ударов по Украине все виды своего ракетного оружия.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в среду, 13 июля.

«Россия как страна-агрессор применила против нас фактически все типы ракетного вооружения, какие у них есть. Нигде в мире с таким не сталкивались. Еще ни разу такой ракетной атаки ни на одну страну мира не было… Мы делаем все от нас зависящее, чтобы максимально противостоять вражеским атакам», — подчеркнул он.

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Спикер отметил, что оккупанты перешли в основном на ракеты советского производства на фоне разговоров о том, что у них заканчиваются запасы высокотехнологичных ракет — Х-101, Калибр и Искандер. Игнат предположил, что страна-агрессор экономит высокотехнологичную и дорогую технику, чтобы в дальнейшем угрожать ею всему миру.

«Мы видим такие ракеты, как Х-22, Х-59, Х-31, которые сегодня все чаще применяются врагом на разных направлениях», — добавил он.

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Инфографика: НВ

Игнат рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России украинская авиация нанесла 1700 авиаударов по позициям оккупантов, уничтожая вражеские склады боеприпасов, технику и живую силу. По состоянию на 13 июля защитники Украины сбили 217 российских самолетов, 188 вертолетов и 678 беспилотников.

Он напомнил, что россияне 2,5 месяца не залетают в воздушное пространство, подконтрольное Силам обороны Украины, — они изменили тактику и действуют с территории Беларуси, России, Черного и Каспийского морей.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Ракетные удары ВВС Украины Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат Ракетный удар

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