Россия «поставила на паузу» массированные ракетные удары, но угроза атак сохраняется — ОК Юг 6 марта, 14:20 Россия пока «поставила на паузу» массированные ракетные атаки по Украине (Фото:Минобороны России/Facebook)

Россия пока «поставила на паузу» массированные ракетные атаки по Украине. Однако вероятность ударов остается высокой из-за российских ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море.



На странице ОК Юг в Facebook сообщается, что корабельная группировка врага в Черном море держится на ракетобезопасном для себя расстоянии от контролируемого Украиной берега.

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По данным командования, среди кораблей, которые РФ удерживает в Черном море, три ракетоносителя, два из них подводные. Суммарный залп составляет 16 ракет Калибр.

При этом оккупанты продолжают воздушную разведку и поиски новой тактики повышения результативности применения ракетных ударов.

«Поставив на паузу» массированные ракетные атаки, (РФ — ред.) время от времени задействует авиацию и ракеты воздушного базирования, группы дронов-камикадзе, а также наземное вооружение типа береговых или оперативно-тактических ракетных комплексов или ЗРК С-300 по прифронтовым территориям в зонах досягаемости", — говорится в сообщении.

Готовность же ракетоносителей в море свидетельствует, что вероятность атак максимально высока, добавили в ОК Юг.

Ранее в Воздушных силах сообщали, что РФ больше не наносит массированные ракетные удары по Украине, поскольку столкнулась с дефицитом высокоточного вооружения.