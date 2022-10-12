Стратегически неэффективный террор. Ракетные удары по Украине обнажили пределы возможностей армии РФ — WSJ 12 октября, 13:56 Проигрывая на поле боя, РФ ударила ракетами по всем украинцам: Юлия Даценко, жительница Киева, разбирает свою квартиру, поврежденную российским ракетным ударом 10 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Десятки ракетных ударов по украинским городам и их энергетической инфраструктуре 10−11 октября напомнили о способности Москвы поражать цели во всей Украине, но также обнаружили пределы такой тактики и ее крайне ограниченный эффект для продвижения военных целей России.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, обобщая выводы опрошенных ею военных экспертов о стратегическом значении ракетного террора РФ по гражданским целям.

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Такое значение в масштабах всей кампании России очень невелико, считает Сидхарт Каушал, научный сотрудник Королевского института оборонных исследований в Лондоне. По его словам, хотя последствия российских ударов по мирным городам Украины безусловно трагичны, «на самом деле они [удары] не представляют никакой реальной военной ценности, при этом расходуют довольно дорогостоящие средства [армии РФ]».

По мнению Каушала, удары по гражданским целям и инфраструктуре во всей Украине, «по-видимому, больше связаны с желанием послать сигнал, чем с каким-либо реальным военным эффектом».

Эксперт также прокомментировал использование крылатых ракет 3М-14 Калибр, которые 10 октября были запущены по целям в Украине с фрегатов и подводных лодок в Черном море. Он пояснил, что такие ракеты обычно несут боеголовку весом около 450 кг взрывчатого вещества, размер которой «ограничивает способность одним ударом уничтожить крупный объект инфраструктуры».

«Военные историки давно отмечают, что стратегические воздушные кампании — губительные для гражданского населения и наносящие ущерб критической инфраструктуре с целью подорвать боевой дух и ослабить волю противника к борьбе — мало влияют на исход конфликтов, если не сопровождаются определенной наземной составляющей», — продолжает мысль WSJ.



Со ссылкой на оценки аналитиков издание добавляет, что воздушные силы — включая ракетные войска — наиболее эффективны, когда они могут изменить баланс сил на земле. К примеру, нанося удары по линиям снабжения или оказывая тактическую поддержку наземным войскам.

Вдобавок западные аналитики сомневаются, что Россия сможет в течение длительного времени обеспечивать масштаб атак высокоточными ракетами в таком же темпе, как 10 октября. Согласно оценкам, которые западная разведка озвучивает начиная с марта, российские запасы высокоточных ракет для поражения наземных целей, по-видимому, ограничены.

По словам аналитиков, РФ также вынуждена придерживать часть ракет для других возможных целей, выходящих за рамки войны в Украине. Хотя бы некоторый запас ракет Москве необходим на случай «маловероятных событий», таких как вступление в войну сил НАТО или для использования их в качестве носителей нестратегического (тактического) ядерного оружия, пишет WSJ.



Одним из возможных признаков ограниченности запасов РФ является и то, что Россия использует ракеты класса «море-море» для поражения целей на суше, для чего они «плохо подходят и являются неточными».



Аналитики также предполагают, что производство российских ракет для пополнения запасов ограничено западными санкциями, которые запрещают экспорт в Россию западной электроники и микрочипов, необходимых для бортовых систем наведения.



«Хотя Россия, вероятно, сможет найти некоторые из этих компонентов на черном рынке и, возможно, произвести некоторые из них самостоятельно, восполнение более примерно 2000 крылатых и баллистических ракет, которые, согласно оценкам, уже были использовали в войне, станет проблемой», — убеждены авторы WSJ.

Издание также анализирует потребности Украины в ПВО. В материале подчеркивается, что хотя такую большую страну как Украина невозможно полностью защитить ни одной системой ПВО, поставка большего количество таких батарей Украины помогла бы ВСУ высвободить часть из них «для лучшей защиты украинских войск от российских атак на линии фронта». Проблемой может быть то, что возможности по отправке дополнительных систем ПВО в Украину ограничены тем что у многих европейских армий слишком мало средств ПВО для быстрой отправки таких систем в Украину, считают аналитики.

Однако ракетные атаки на мирных жителей, осужденные Европейским Союзом как военные преступления, «могут усилить давление на западные правительства, чтобы они предоставили больше систем ПВО, как того требует Киев», подчеркивает WSJ.