Может ли Москва накопить десятки ракет для осени: в ГУР озвучили новый прогноз ракетных ударов РФ 12 сентября, 20:31 Обломок российской ракеты, сбитой в Киеве (Фото:Reuters)

Юсов констатировал, что Украина продолжает иметь дело с государством-террористом, а потому «ракетные террористические атаки в зимний период, также в осенний период на украинскую энергосистему вероятны, это один из возможных сценариев».

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По его словам, Украина соответствующим образом готовится к таким атакам — и разворачивая дополнительные средства противовоздушной и противоракетной обороны, и отрабатывая «определенные вещи» на территории врага. Что касается блэкаутов, то состояние и подготовку энергосистемы должны комментировать профильные специалисты и представители профильных министерств, отметил Юсов.

Комментируя возможную интенсивность осенне-зимних ракетных атак России, представитель ГУР Минобороны Украины отметил, что «это рассчитывается по производству». «Они производят, и большинство из того, что производится, сразу используется по Украине. Паузы, которые возникают, используются для накопления. Shahed будут, и ракетные удары будут», — прогнозирует Юсов.

В то же время он напомнил, что Россия имеет ограниченные возможности производства ракет. И если Калибры оккупанты производят «в большем количестве», то Кинжалы — «это штучноепроизводство».

«Таких пиковых атак, которые мы наблюдали в прошлом, когда за один раз могло быть выпущено 120 ракет, враг не может себе сейчас позволить. Но, конечно, даже выпуск одновременно 20−30 ракет по Украине — это серьезный вызов и серьезная угроза для жизни граждан и нашей гражданской инфраструктуры. Да, это проблема, к этому необходимо относиться очень серьезно, соответствующая работа проводится», — убежден представитель ГУР.

Андрей Юсов подтвердил, что последние удары по Украине — с меньшим количеством ракет и десятками дронов — являются свидетельством того, что «враг постоянно комбинирует и ищет новые как маршруты и коридоры, прокладывает, испытывает украинские системы ПВО и ПРО, так и ищет оптимальные для себя комбинации, сочетание БПЛА и ракетных ударов». «И по количеству, и по маршрутам, по направлениям мы видим совершенно разные подходы в разный период», — отметил он, одновременно подтвердив, что вместе с ракетными ударами РФ продолжала и накопление ракет «в течение летнего периода».

«Но и близко не могут они вернуться к показателям запасов ракетного вооружения, которые были до момента полномасштабного вторжения. По большинству позиций запасы ракет у них на критическом уровне. Тем не менее производство продолжается, совсем списывать это со счетов было бы категорически неправильно», — резюмировал Юсов.