Ракетные удары по Украине могут быть примерно раз в неделю — пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ 27 ноября, 17:01 Россия имеет достаточно ракет и беспилотников для нанесения новых ударов по Украине (Фото:Воздушное командование Восток)

У России достаточно ракет и беспилотников для нанесения новых ударов по Украине, однако высокоточных ракет, которыми бьют по энергосистеме, не так уж много. При этом периодичность обстрелов Украины может сократиться примерно до раза в неделю.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Что касается того, сколько РФ может выпускать ракет за один раз, Юрий Игнат напомнил, что в начале октября их количество достигало и 30, и 50, и 70, и даже более 100 в течение одной атаки.

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«Однако высокоточных ракет, бьющих по энергетической инфраструктуре, а это Х-101, Х-555 и Калибр, не так уж много у них осталось. Искандеров вообще 100 с чем-то», — отметил спикер Воздушных сил.

По его мнению, сейчас Россия вряд ли может нарастить свои производственные мощности настолько, чтобы восполнять то, что тратит.

По его словам, периодичность нанесения ударов может составлять раз в неделю, однако на это влияют разные факторы.

«Им нужно накануне удара определиться, куда будут бить, им нужно время понять, какие последствия. Они проводят от обстрела до обстрела разведку — где нужно ударить еще, как нанести удар, чтобы как можно сильнее мы это почувствовали. Еще один фактор — погодные условия, безусловно влияющие на процессы в авиации. Погодные условия более благоприятные позволяют вести фиксацию обстрелов с воздуха», — объяснил Игнат.

Он добавил, что россиянам также нужно время, чтобы подготовить ракеты.

«Банально надо ракеты те же перевезти на корабли, поставить их туда, зарядить. Поэтому такая периодичность — около раза в неделю — может сохраняться», — сказал представитель Воздушных сил.

Накануне глава фракции Слуга народа Давид Арахамия предупредил о вероятной угрозе новых ракетных ударов РФ на следующей неделе. По его словам, из-за этого энергосистема Украины может снова оказаться под угрозой блэкаута, поэтому украинцам стоит максимально подготовиться к такому сценарию.

В среду, 23 ноября, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Тогда российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.

Днем 24 ноября в Офисе президента сообщили, что электроэнергию уже подали во все области Украины. На утро 27 ноября дефицит мощности в энергосистеме Украины составил 20%.