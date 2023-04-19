Перешли на более дешевый вариант. Игнат объяснил, почему Россия приостановила массированные ракетные атаки по Украине 19 апреля, 12:43 Россия приостановила массированные ракетные удары по Украине (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя приостановку массированных ракетных ударов РФ по Украине, заявил, что в настоящее время россияне перешли на «более дешевый» вариант для атак.

По его словам, российская армия рассредоточила свои самолеты, но основной аэродром базирования - в Энгельсе.

"Понятно, что ракеты, которые они выбросили по нашей инфраструктуре – это весь стратегический потенциал, весь фактически запас. Напомню, примерно 750 крылатых ракет были уничтожены, плюс считаем попавшие. То есть более 850 ракет, которые противник применил по нашей инфраструктуре с осени», — сказал он в эфире телемарафона.

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В настоящее время россияне перешли на более дешевый вариант для атак и применяют управляемые авиабомбы.