Российские стратегические бомбардировщики вечером 3 мая выпустили по Украине 18 ракет — Воздушные Силы

4 мая, 00:36
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Последствия ракетного удара России по подстанции во Львове, 3 мая 2022 года (Фото:Андрій Садовий / Telegram)

Последствия ракетного удара России по подстанции во Львове, 3 мая 2022 года (Фото:Андрій Садовий / Telegram)

Вечером 3 мая российские стратегические бомбардировщики Ту-95 или Ту-160 выпустили около 18 ракет по нескольким областям Украины. Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

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По информации ВС ВСУ, российские бомбардировщики наносили удары из Каспийского региона. Вражеские ракеты попали по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также другими средствами Россия нанесла удары по Одесской и Донецкой областям.

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Предварительно, 3 мая силы противовоздушной обороны сбили минимум восемь крылатых ракет, есть информация о поражении семи беспилотников и одной авиационной ракеты.

«Оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не заходят в контролируемое ВСУ воздушное пространство. Авиация Воздушных Сил в течение суток совершила десятки авиавылетов. Под прикрытием истребителей группы ударной авиации было нанесено около десяти ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск противника, складам боеприпасов и живой силе», — рассказали в Командовании.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/366088125559142
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Ранее глава правления Укрзализныци Александр Камышин заявил, что вечером 3 мая российские оккупанты нанесли удары по шести станциям в центре и на западе Украины, повреждения инфраструктуры тяжелые. Ряд поездов задерживается.

Во Львове российские ракетные удары серьезно повредили три электрических подстанции, два человека получили осколочные ранения.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате ракетного удара российских войск сильно повреждена железнодорожная инфраструктура, ранен человек.

Также в результате ракетного удара поврежден инфраструктурный объект в Закарпатской области. Вражеская ракета попала в подстанцию возле вокзала в Воловце, поврежден газопровод.

В Кировоградской области в результате российского удара по железнодорожной инфраструктуре есть погибшие и раненые. Также российские оккупанты продолжают ракетные удары по инфраструктуре Одесской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массированными ракетными ударами по украинским городам 3 мая Россия показывает свое бессилие:

«Разные украинские города сегодня вновь стали мишенями для российских ракет и ударов. Львов, Винница, Киевская область, Днепропетровская, Харьковская, Одесса. Такой масштаб сегодняшних обстрелов однозначно свидетельствует не о том, что у России есть какая-то там особенная военная цель. Нанести удар по Закарпатью. Что это конкретно может дать России? Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не по силам».

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   ПВО Бомбардировщики РФ Ракетные удары Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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