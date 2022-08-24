«Украинцев не запугать». В Офисе президента и Минобороны отреагировали на ракетный террор РФ в День Независимости 24 августа, 23:02 Николаев, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что массированный обстрел Украины российскими оккупантами в среду, 24 августа, в очередной раз доказывает беспомощность и террористическую сущность российских оккупантов.

«Массированный обстрел Украины в День Независимости — очередное проявление беспомощности и террористической сущности российских варваров после шести месяцев позора и поражений. Неужели до сих пор не понятно, что попытка запугать украинцев — абсолютно проигрышная идея? Лучше думайте о финальном „жесте доброй воли“», — написал он в Twitter.



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Советник министра обороны Юрий Сак в комментарии CNN сказал, что Украина почти неделю получала предупреждения о возможных массированных российских ракетных ударов в День Независимости. Он заявил, что Украина была готова к атакам, потому что полгода прожила в атмосфере ракетного террора.



«Сегодня в Киеве… у нас было уже восемь сирен воздушной тревоги. В других крупных городах Украины, даже в тех, которые находятся далеко от линии фронта, были взрывы, ракетные удары… Количество ударов и областей Украины, по были которым нанесены удары, количество воздушных тревог… это ненормально даже по нашим меркам», — подчеркнул Сак.

Во время обращения к Совету безопасности ООН 24 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 15 человек, около 50 получили ранения.

Днем был нанесен удар по военной инфраструктуре в городе Миргород Полтавской области.

Около 15:00 оккупанты ударили по частному дому в Синельниковском районе Днепропетровской области, погиб 11-летний ребенок.

Два «прилета» зафиксированы в Хмельницкой области. Россияне нанесли удары по критической инфраструктуре.

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