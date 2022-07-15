В Кременчуге прозвучали взрывы (обновлено)
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 21:15 (Фото:скриншот / alerts.in.ua)
В Кременчуге вечером в пятницу, 15 июля, прозвучали взрывы. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.
Обновлено в 22:30. Дмитрий Лунин сказал, что сейчас нет информации о пострадавших, разрушениях или попадании в какие-то объекты.
Обновлено в 22:00. Воздушная тревога остается только в Луганской области.
Подробности пока не известны.
По информации журналистов, вечером взрывы прозвучали также в Днепре. Городской голова Борис Филатов призвал жителей не покидать укрытия.
Незадолго до этого глава Донецкой ОВА Павел Кириленко опубликовал в Telegram фото воронки, оставшейся после российского ракетного удара по площади Мира в Краматорске. В Бахмуте Донецкой области оккупанты обстреляли рынок из РСЗО Ураган, в результате пострадали шесть человек, повреждены около десяти многоэтажных и частных домов.
По состоянию на 21:30 воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины.
День на позициях вместе с комбригом 103-й бригады ТрО, защищающей восточные рубежи от оккупантов
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