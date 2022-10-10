«Важная часть плана». СБУ предупредила о российских информационных спецоперациях
Последствия ракетных ударов России по Киеву, 10 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Страна-террорист Россия активно распространяет фейки в попытках расшатать информационное пространство Украины на фоне массированных ракетных ударов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram в понедельник, 10 октября.
В СБУ рассказали, что враг использует разные информационно-психологические спецоперации (ИПСО), чтобы усилить эффект от ракетных атак в медиа.
«Список тем чрезвычайно широкий: от преувеличения количества выпущенных ракет и последствий поражений до слухов об эвакуации представителей власти… Спокойствие и холодный ум — важная составляющая нашей будущей победы», — сказано в сообщении.
Спецслужба призвала украинцев:
- не доверять вражеским или российским Telegram-каналам;
- не распространять непроверенную информацию среди знакомых и друзей;
- получать данные только из официальных источников;
- не снимать и не распространять видео и фото последствий ракетных ударов.
В СБУ также призвали верить в защитников Украины и помогать им.
В результате ракетной атаки РФ на Украину утром 10 октября есть погибшие и пострадавшие в Киеве и других городах. Повреждены важные объекты критической инфраструктуры. Ударам подверглись восемь областей.
По данным Главного управления разведки, российские оккупационные войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.
В Офисе президента призвали украинцев ограничить потребление электроэнергии в течение пяти часов — с 17:00 до 22:00 — в понедельник, 10 октября.