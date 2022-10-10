«Важная часть плана». СБУ предупредила о российских информационных спецоперациях

10 октября, 16:02
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Последствия ракетных ударов России по Киеву, 10 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Последствия ракетных ударов России по Киеву, 10 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Страна-террорист Россия активно распространяет фейки в попытках расшатать информационное пространство Украины на фоне массированных ракетных ударов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram в понедельник, 10 октября.

В СБУ рассказали, что враг использует разные информационно-психологические спецоперации (ИПСО), чтобы усилить эффект от ракетных атак в медиа.

«Список тем чрезвычайно широкий: от преувеличения количества выпущенных ракет и последствий поражений до слухов об эвакуации представителей власти… Спокойствие и холодный ум — важная составляющая нашей будущей победы», — сказано в сообщении.

Видео дня

Спецслужба призвала украинцев:

  • не доверять вражеским или российским Telegram-каналам;
  • не распространять непроверенную информацию среди знакомых и друзей;
  • получать данные только из официальных источников;
  • не снимать и не распространять видео и фото последствий ракетных ударов.

В СБУ также призвали верить в защитников Украины и помогать им.

В результате ракетной атаки РФ на Украину утром 10 октября есть погибшие и пострадавшие в Киеве и других городах. Повреждены важные объекты критической инфраструктуры. Ударам подверглись восемь областей.

Инфографика: НВ

По данным Главного управления разведки, российские оккупационные войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.

В Офисе президента призвали украинцев ограничить потребление электроэнергии в течение пяти часов — с 17:00 до 22:00 — в понедельник, 10 октября.

Ракетные удары по Киеву – видео очевидцев

https://www.youtube.com/embed/OuU840yuSuM
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Фейк Ракетные удары Российская пропаганда Агрессия РФ Война России против Украины Ракетный удар

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