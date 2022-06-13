Оккупанты нанесли ракетные удары по Прилукам 13 июня, 13:50 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты ударили тремя ракетами по Прилукам (Фото:priluki.city)

Днем 13 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Прилуки в Черниговской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы „прилеты“ трех ракет», — написал он.

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Информация о разрушениях уточняется.

Власти призвали не указывать места «прилетов».

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