Оккупанты нанесли ракетные удары по Прилукам
Оккупанты ударили тремя ракетами по Прилукам (Фото:priluki.city)
Днем 13 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Прилуки в Черниговской области.
Об этом сообщил в Telegram глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
«Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы „прилеты“ трех ракет», — написал он.
Информация о разрушениях уточняется.
Власти призвали не указывать места «прилетов».
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