Ракетные удары по поселку Десна: количество погибших возросло до 11, еще 14 человек ранены 18 мая, 12:57 Цей матеріал також доступний українською Жертвами ракетных ударов оккупантов стали уже 11 человек (Фото:golos.com.ua)

Число погибших в результате ракетных ударов российских оккупантов по поселку Десна в Черниговской области возросло до 11, еще 14 человек были ранены.



Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на областное управление ГСЧС.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 11 раненых.

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Утром 17 мая глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по поселку Десна.

Около 5 утра вражеская авиация выпустила четыре ракеты, две из них попали в здания.

В поселке Десна расположен учебный центр Вооруженных сил Украины.

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