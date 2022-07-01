Число жертв ракетного удара по Одесской области возросло до 19 человек 1 июля, 12:04 Жертвами ракетного удара по Одесской области стали уже 19 человек (Фото:Сергей Крук/Facebook)

Число жертв ракетного удара российских террористических по Одесской области возросло до 19 человек. Еще 38 человек пострадали, в том числе шестеро детей.



Об этом сообщил глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук в Facebook.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук у себя в Telegram сообщил, что в пгт Сергеевка спасатели завершили поисковые работы на месте ракетного удара по многоэтажному дому.

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«Дом полностью поврежден с одной стороны, уничтожены плиты на этажах, сообщили в ГСЧС. Всего в девятиэтажках проживало 150−160 человек. Также в квартирах есть погибшие животные, преимущественно кошки, слышен лай собак», — написал он.

При этом под завалами на базе отдыха еще могут находиться люди.

Россия нанесла ракетные удары по территории Одесской области. Ракеты попали в 9-этажный жилой дом и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.

По предварительным данным, РФ выпустила по региону три ракеты Х-22. Они были запущены со стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря.

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