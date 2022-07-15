Оккупанты выпустили три ракеты по Одесской области, одну сбила ПВО 15 июля, 19:46 Работа украинской ПВО (иллюстративное фото) (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Российские оккупанты в пятницу, 15 июля, выпустили три ракеты по Одесской области, одну из них сбили силы ПВО.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в видеообращении у себя в Telegram-канале. Пострадавших в результате ракетных ударов нет, другие подробности не известны.



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Марченко также рассказал, что в море подорвался на мине житель Затоки, который проигнорировал запрет на купание.

По словам главы ОВА, в пятницу он съездил в Белгород-Днестровский, где 7 июля подрались мэр Виталий Граждан и председатель районного совета Григорий Мельниченко. Оба решили не писать заявления об увольнении, «чтобы, по их словам, не подвести избирателей». Марченко добавил, что к обоим направят ГБР, а их финансово-хозяйственную деятельность «проверит соответствующая служба».

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