Ракетные удары по Львовской области: в результате взрыва повреждена железнодорожная инфраструктура

17 мая, 10:17
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Российские удары повредили железнодорожную инфраструктуру (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины)

Российские удары повредили железнодорожную инфраструктуру (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины)

В результате ракетных ударов российских оккупационных войск по Львовской области была повреждена железнодорожная инфраструктура.

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Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала Львовская железная дорога в Яворовском районе. Взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура», — написал он в Telegram.

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По словам Козицкого, информации о погибших или пострадавших не поступало.

По предварительным данным, ракеты летели с востока.

Ночью с 16 на 17 мая во Львове раздалось минимум 7−8 взрывов. Воздушное командование Запад сообщило, что во Львовской области ПВО сбила три российские крылатые ракеты, которые целились в объекты инфраструктуры.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракетные удары Львовская область Железная дорога Война России против Украины

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