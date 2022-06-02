Четыре ракеты из акватории Черного моря. Глава ОВА рассказал подробности ударов РФ по железнодорожной инфраструктуре Львовской области
Россия нанесла ракетные удары по Львовской области (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ)
Россия запустила четыре крылатых ракеты по железнодорожной инфраструктуре Львовской области из акватории Черного моря.
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Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в Facebook.
По его словам, пострадали объекты транспортной инфраструктуры в Стрыйском и Самборском районах. Объекты железной дороги существенно повреждены.
В Стрыйском районе ранения получили три человека, в Самборском — два.
«Четыре человека в состоянии средней тяжести. Они находятся в больницах области. Один — имеет легкие ранения, его не госпитализировали. Погибших, к счастью, нет», — резюмировал Козицкий.
В ночь на 2 июня во Львовской области прозвучали взрывы. В Укрзализныце сообщили, что ракетный удар был совершен по железнодорожной инфраструктуре.
В результате атаки ранения получили пять человек.
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