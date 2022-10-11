Российские удары вывели из строя четыре важных подстанции во Львовской области, их ремонт займет месяцы — Садовый 11 октября, 20:41 Львов без света после российских ударов, 10 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

В результате российских ракетных ударов выведены из строя четыре важных электроподстанции во Львовской области. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый в Telegram-канале во вторник, 11 октября.

Садовый заявил, что в городе серьезные проблемы со стабильным электроснабжением, а его восстановление требует времени. Он попросил минимизировать использование электроэнергии и отнестись с пониманием.



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Во время брифинга мэр Львова уточнил, что на восстановление четырех подстанций после российских ударов по области нужны месяцы.



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"…Это очень сложное оборудование, трансформаторы, которых нет в наличии. Поэтому сегодня тяжело предсказывать завтрашний день. Мы сделаем все возможное, чтобы и медучреждения работали в нормальном режиме, чтобы можно было купить все необходимые вещи, и у нас буквально неделя-две, чтобы подготовиться к отопительному сезону с учетом новых реалий", — рассказал он.

11 октября российские оккупанты снова нанесли удары по объектам критической инфраструктуры во Львове и области, из-за чего часть города опять осталась без электроснабжения. Накануне во Львове после российских ударов без электроснабжения остались около 90% города, к полуночи его успели практически полностью восстановить.

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