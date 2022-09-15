«У Кривого Рога есть и план А, и В, и С». Интервью с Александром Вилкулом — о попытке террористического акта в родном городе Зеленского 15 сентября, 16:57 Эксклюзив НВ Александр Вилкул (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу и попала в гидротехническое сооружение.

Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул в интервью Радио НВ назвал эти семь ударов попыткой террористического акта и рассказал, как ликвидировали последствия ракетных обстрелов.

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Разговор с Вилкулом состоялся сегодня, незадолго до новых ударов по Кривому Рогу, когда вражеские ракеты попали в промышленное предприятие.

— Связываете ли вы обстрелы дамбы с визитом президента Зеленского в Изюм, который произошел накануне? Россияне просто не могут смириться с тем, что у нас храбрый и классный президент, а у них хромой, бешеный бункерный дед?

— Могу с вами согласиться, что у нас храбрый и классный президент. Но связано или не связано, не могу судить.

У нас был очень сильный удар по гидротехническому зданию Карачуновского водохранилища. Это была попытка орков затопить значительную часть города, просто смыть ее. Это была попытка террористического акта, направленная против гражданских и мирных граждан такого большого города, как Кривой Рог.

— Террористический акт — это эмоционально…

— А что это может быть? Кинжалами, своими самыми дорогими ракетами, Искандерами ударить в дамбу, в гидротехническое сооружение для того, чтобы затопить часть города, где люди спят, дети, гражданские. Это ведь не военный объект!

— Не пожалели Кинжалы… Я пытаюсь понять: зачем бить по местной плотине в Кривом Роге?

— Вода в любом городе идет из водохранилища. Если нет такой сверхбольшой реки, как Днепр. У нас ее нет. Эти гидротехнические сооружения обеспечивают город водой.

— Кривой Рог — родной город президента. Действительно ли россияне уделяют Кривому Рогу такое особое внимание?

— В начале войны у нас бои были очень близки от нашего города — в нескольких сотнях метров. Сейчас, благодаря мужеству и героизму наших Вооруженных сил, линия фронта сдвинута более чем на 50 километров, и орки к нам из Градов, из Ураганов, из гаубиц 152 калибра не достают. Но дальнобойные РСЗО — Смерч, Торнадо-С — достают. Ракеты крылатые всюду достают.

Последние недели обстрелы значительно участились. На прошлой неделе с разницей в один день были ракетные удары в нефтебазы. Теперь — террористический акт, удар по гидротехническому сооружению. Теперь война.

— Говорить о какой-то особой бдительности россиян до Кривого Рога не приходится, потому что везде так? Или вы все-таки ее видите?

— Я считаю, что Кривой Рог сражается, Кривой Рог воюет. Каждый на своем месте делает все, что может. И каждый город, каждое село и Кривой Рог тоже. У нас война народная, потому мы сто процентов победим.

Спасатели помогают эвакуировать людей из затопленного района после попадания российской ракеты в гидротехническое сооружение в Кривом Роге / Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

— О последствиях этого террористического удара поговорим. Видела видео, где жители Кривого Рога плавают на надувных лодках. Какая ситуация сейчас с уровнем воды в Кривом Роге?

— Мы проводили эвакуацию [жителей] всех улиц, в которых или было подтопление, или возможно подтопление. В общей сложности 115 домов были подтоплены, учитывая приусадебные участки.

Был период, когда два раза на два метра поднялся уровень реки Ингулец. Сейчас проводится уже сутки комплекс серьезных мероприятий. Это и перекрытие, это и отсыпка специальными материалами и так далее. По состоянию на сегодняшний день уже в два раза поток воды снизился. Мы видели, что уровень начал спадать — где-то на полметра упал.

Также был еще удар ракетой Кинжал в другом месте — в водопровод 600 миллиметров — довольно большая труба, подающая воду в один из жилых массивов Кривого Рога. Эта авария уже ликвидирована, сейчас идет наполнение системы. На это нужно некоторое время. Сегодня утром мы послали туда водовозки для того, чтобы у людей была вода.

То есть много мер. Все же семь ракет. Семь ракет — это много.

Рабочие ремонтируют гидротехническое сооружение, поврежденное российским ракетным ударом по Кривому Рогу. / Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

— С другой стороны, есть сейчас понимание того, что не удалось россиянам ни испугать, ни серьезно навредить, потому что справились. Да, работали всю ночь, ликвидировали последствия, но сейчас ситуацию почти разрулили. Правильно я поняла?

— Еще работаем. Где-то на 50% разрулили, как вы говорите. Но еще нужно поработать. Если будет все хорошо, то сегодня к вечеру справимся полностью. Но то, что мы видим, — это небольшие последствия. Угроза была в том, что могло смыть часть города. Угроза была слишком большая.

— Поговорим об отопительном сезоне, осталось до него совсем немного времени. Еще летом нас предупреждали, что он может стать одним из самых трудных за всю историю независимости Украины. Какие риски по зиме в Кривом Роге вы видите сейчас?

— Город полностью готов к зиме. Уже 98% жилищного фонда имеют паспорта готовности, все котельные готовы. Технически мы готовы. Главные риски — это террористические удары по гражданской инфраструктуре. Все остальное у нас готово.

— Есть ли у Кривого Рога план В? Потому что, вспоминая Винни Пуха, «от этих пчел можно ожидать чего угодно».

— У Кривого Рога всегда есть план и А, и В, и С. Мы победим.

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