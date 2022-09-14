Оккупанты выпустили по Кривому Рогу восемь крылатых ракет

14 сентября, 19:12
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Страна-террорист Россия в среду, 14 сентября, выпустила по Кривому Рогу восемь ракет. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram со ссылкой на предварительные данные.

Тимошенко подчеркнул, что оккупанты прицельно стреляли по объектам, имеющим критически важное значение для жизнеобеспечения людей, и назвал атаку на Кривой Рог террористическим актом.

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«Сегодня российские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Цель очевидна — попытка создать чрезвычайную ситуацию. Им не важно, останутся люди без воды или город окажется в воде», — написал замглавы ОП.

По словам Тимошенко, последствия ракетных ударов уже ликвидируют, пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация, что после ракетных ударов в большинстве районов Кривого Рога пропала вода. Оперативная группировка Каховка сообщила, что удар по Кривому Рогу, предположительно, нанесли с бомбардировщика Ту-95МС ракетами Х-101.

Инфографика: НВ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Кривой Рог Ракетные удары Кирилл Тимошенко Офис президента Украины Война России против Украины Ракетные удары по Кривому Рогу

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