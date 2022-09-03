Удары по предприятиям, детсаду, базе отдыха. РФ обстреляла Краматорск и Славянск и бьет по городам вдоль линии фронта на Донбассе

3 сентября, 10:45
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Последствия новых российских ударов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

Последствия новых российских ударов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

В ночь на 3 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску, а также в течение суток вели обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области.

Об этом сообщил Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА.

По его словам, в Краматорске российская ракета попала в продовольственное предприятие — ранен один человек, повреждены два здания и уничтожены 9 автомобилей. Еще одна ракета повредила предприятие легкой промышленности. Там вспыхнул пожар, на месте работают спасатели.

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В Славянске россияне попали в частное и коммунальное предприятия. По предварительной информации, жертв нет, объемы нанесенного ущерба устанавливаются. Также на территории громады повреждено 7 домов в Белбасовке.

Кроме того, армия РФ вела обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области – от Кураховской до Звановской общины.

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В Кураховской громаде под обстрелы попали Курахово и Волчанка — повреждена база отдыха и один дом, обошлось без пострадавших.

Неспокойно прошла ночь в Северске: по городу есть прилеты. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В Соледаре россияне вели единичные обстрелы и серьезно повредили детсад Червона Квиточка. Также в общине поврежден частный дом и сельскохозяйственная техника в селе Роздоловка. Пострадавших нет.

В Звановке вследствие обстрела ранен один человек — ему оказали медицинскую помощь.

Под утро Россия обстреляла из артиллерии Авдеевку, без жертв.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Донбасс Славянск Краматорск Донецкая область Соледар Ракетные удары Павел Кириленко Война России против Украины

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