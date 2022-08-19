Ракетные удары по Харькову: число жертв оккупантов возросло до 19

19 августа, 11:08
Жертвами ударов оккупантов стали 19 человек (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Жертвами ударов оккупантов стали 19 человек (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Число погибших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Харькову 17−18 августа возросло до 19 человек.

Об этом заявил начальник Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, сообщает Интерфакс-Украина.

«Продолжается разбор завалов в Слободском районе, можем считать, что под завалами находится еще два человека… еще мы считаем, что там (в Салтовском районе — ред.), скорее всего, людей нет», — сказал Тимошко.

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По его словам, на данный момент известно 15 погибших и 20 раненых в общежитии в Салтовском районе и четырех (из которых один ребенок) погибших и 22 раненых в Слободском районе. Таким образом, общее число погибших в результате ракетных ударов по двум общежитиям увеличилось до 19 человек.

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Поздно вечером 17 августа войска РФ нанесли ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Полностью разрушено жилое трехэтажное здание. Предварительно, удар был нанесен ракетами Искандер. В ГСЧС сообщили, что среди погибших — пожилые люди с инвалидностью.

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Утром в четверг, 18 августа, страна-террорист РФ нанесла еще один удар по Слободскому району Харькова, пострадали общежитие и административное здание, начался крупный пожар.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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