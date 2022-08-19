Ракетные удары по Харькову: число жертв оккупантов возросло до 19 19 августа, 11:08 Жертвами ударов оккупантов стали 19 человек (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Число погибших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Харькову 17−18 августа возросло до 19 человек.

Об этом заявил начальник Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, сообщает Интерфакс-Украина.

«Продолжается разбор завалов в Слободском районе, можем считать, что под завалами находится еще два человека… еще мы считаем, что там (в Салтовском районе — ред.), скорее всего, людей нет», — сказал Тимошко.

Видео дня

По его словам, на данный момент известно 15 погибших и 20 раненых в общежитии в Салтовском районе и четырех (из которых один ребенок) погибших и 22 раненых в Слободском районе. Таким образом, общее число погибших в результате ракетных ударов по двум общежитиям увеличилось до 19 человек.

Поздно вечером 17 августа войска РФ нанесли ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Полностью разрушено жилое трехэтажное здание. Предварительно, удар был нанесен ракетами Искандер. В ГСЧС сообщили, что среди погибших — пожилые люди с инвалидностью.

Утром в четверг, 18 августа, страна-террорист РФ нанесла еще один удар по Слободскому району Харькова, пострадали общежитие и административное здание, начался крупный пожар.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.